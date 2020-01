Paul Bettany su WandaVision: 'È fuori di testa!'. E promette un first look 'molto presto'

Tra i progetti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che ci incuriosiscono di più c'è sicuramente WandaVision, la serie live-action sviluppata da Disney+ e Marvel Studios dedicata ai personaggi di Visione e Wanda, rispettivamente interpretati dagli ottimi Paul Bettany ed Elizabeth Olsen.

Probabilmente per una questione di produzione "più semplice" rispetto a quanto preventivato (grazie alla grandi parti sit-com) ma anche per una fiducia incredibile sul risultato della showrunner Jac Schaeffer, WandaVision è già stata anticipata a un generico 2020 dallo slot di partenza del 2021, e probabilmente arriverà in autunno dopo The Falcon and the Winter Soldier, sintomo insomma di qualità e interesse.



Detto questo, recentemente la star Paul Bettany ha avuto modo di tornare a parlare dello show con IMDb, esternando brevemente i suoi pensieri su WandaVision e dichiarando: "È fuori di testa, ca**o!": "È esagerata e fuori di testa, anche nelle scelte che stanno facendo in produzione. I fan non dovranno aspettare ancora a lungo. Avranno diverse informazioni molto, molto presto". In parole povere, un primissimo first look arriverà nel giro delle prossime settimane.



WandaVision vede nel cast anch Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, Kat Dennings in quelli di Darcy Lewis, Randall Park nel ruolo di Jimmy Woo e Kathryn Han in una parte misterioso descritta come "un rumorosa vicina di casa".