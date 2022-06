Paul Haggis: il regista Premio Oscar di Crash fermato a Ostuni per violenza sessuale

Orrore a Ostuni, Puglia, dove il regista Premio Oscar Paul Haggis sarebbe in stato di fermo dopo la denuncia di una giovane donna, ritrovata all'Aeroporto di Brindisi in condizioni fisiche e psicologiche molto precarie, secondo cui l'uomo l'avrebbe sottoposta a due giorni di ripetute violenze nel corso dell'Allora Fest.

Violenza sessuale e non poche aggravanti si prospettano per il regista Paul Haggis, noto perlopiù per il Premio Oscar alla Miglior Regia di Crash e più di recente per aver fatto da produttore a Gold con Matthew McConaughey. L’uomo è stato posto in stato di fermo nella giornata di oggi, domenica 19 giugno, con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. La vittima una giovane donna, che da quanto si apprende conosceva il regista già da diverso tempo e che lo ha denunciato alle autorità locali che l’hanno rinvenuta all’Aeroporto di Brindisi.

Secondo quanto riporta la Procura di Brindisi, l’uomo avrebbe costretto la giovane a subire ripetuti rapporti sessuali non consenzienti, per due giorni, durante la kermesse dell’Allora Fest cui stava partecipando in qualità di ospite. A seguito, Haggis l’avrebbe caricata in macchina e abbandonata, alle prime luci dell’alba, all’Aeroporto Papola Casale, dove sarebbe stata ritrovata e avrebbe ricevuto le prime cure da parte della polizia di frontiera e del personale locale.

La donna è stata poi accompagnata negli uffici della squadra mobile e da lì all’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato attivato il protocollo rosa per le vittime di violenza. La denuncia è stata poi formalizzata, il che ha condotto allo stato di fermo per Haggis dopo una scrupolosa indagine della squadra mobile che, a quanto pare, avrebbe raccolto diversi elementi probatori. Si attendono sviluppi.