Paul Rudd spacca una mela a mani nude nel promo di Living With Yourself

Paul Rudd è decisamente un uomo dalle mille sorprese e assolutamente propenso ad accettare ogni sfida che gli venga proposta. Recentemente l'abbiamo visto ingozzarsi fino a scoppiare di alette di pollo piccanti durante un'intervista: che modo avrà invece escogitato stavolta l'attore di Ant-Man per attirare la nostra attenzione?

Lo scenario non ha nulla a che vedere con Marvel Cinematic Universe, Titani Pazzi e Guanti dell'Infinito: siamo nell'ambito della decisamente più tranquilla Living With Yourself, serie Netflix con protagonisti proprio Paul Rudd e Aisling Bea. Durante l'ultimo promo rilasciato vediamo proprio i due attori sedere l'uno di fronte all'altra, con quest'ultima che porge al collega una mela da spaccare in due con il solo ausilio delle proprie mani.

Una sfida che avrebbe intimorito chiunque, ma non l'ex-star di Friends: Rudd, infatti, non si tira indietro e nonostante un po' di prevedibile fatica iniziale ("Questa è una tipa fot*******te tosta") lo vediamo riuscire eroicamente a dividere il frutto in due metà esatte. Chi ha voglia di riprovarci a casa?

Living With Yourself è disponibile su Netflix dallo scorso 18 ottobre e consta, ad oggi, dei soli otto episodi della prima stagione. A proposito, nel caso doveste avere la memoria corta o necessitiate semplicemente di un riassunto, ecco quanto accaduto nel season finale dello show.