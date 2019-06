Paul Wesley si trasforma in Red Death nella fan art di The Flash

La star di The Vampire Diaries, Paul Wesley, è apparso su Instagram in una fan art che lo ritrae nel costume di Red Death, personaggio ibrido fra Batman e Flash, per The Flash, interpretato da Grant Gustin nei panni di Barry Allen. Con l'Arrowverse che si avvicina ad una nuova era, potrebbero presto essere introdotti nuovi personaggi.

E lo stesso franchise probabilmente si chiamerà diversamente, visto che Arrow, la serie madre, chiuderà i battenti al termine della prossima stagione.

Grant Gustin dovrà prepararsi ad affrontare nuovi villain e tra i più temibili bisogna includere Red Death, un Bruce Wayne malvagio e alternativo.

Anche se l'ipotesi di un reale ingresso in scena di Red Death è piuttosto remota, i fan si divertono sul web ad immaginare quali nuovi personaggi introdurre nella serie.

E questa volta la fan art include Paul Wesley proprio nel personaggio di Red Death.



Grant Gustin grazie a The Flash ha raggiunto incredibili picchi di notorietà, proprio come accaduto a Stephen Amell con Arrow.

Ora il web propone un'altra star del piccolo schermo come Paul Wesley, in un ruolo sicuramente molto affascinante.

Chi sarà il nuovo villain della nuova stagione di The Flash? I fan cercano di risolvere a loro modo il mistero. La quinta stagione è terminata a maggio negli USA, trasmessa come al solito dal network The CW. In Italia la serie va in onda su Premium Action.