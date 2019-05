Pauley Perrette di NCIS torna in TV con la sitcom Broke

L'ex interprete di Abigail Sciutto in NCIS torna in televisione grazie alla sitcom Broke. A occuparsi della scrittura ci sarà Alex Herschlag, famoso per aver vinto un Emmy con Will & Grace e per i lavori su Hot in Cleveland e Modern Family.

L'attrice presterà il volto al personaggio di Jackie, una donna che vedrà la propria vita sconvolta dall'arrivo inaspettato in casa della sorella Elizabeth (Natasha Leggero) e del cognato Miguel (Jaime Camil), intenzionati a trasferirsi da lei dopo essere stati cacciati dal ricco padre di Miguel. La situazione non sarà delle più rosee sopratutto per le difficoltà economiche a cui andrà incontro Jackie.

Dopo che Pauley Perrette ha abbandonato NCIS, non ci sono quasi più state notizie sul suo ritorno nel mondo della serialità televisiva. Il connubio tra l'attrice e la celebre serie aveva portato a un sodalizio durato ben quindici anni.

Il Network CBS, che ha anche pubblicato il promo del finale di stagione di NCIS, oltre a Broke si occuperà anche dell'imminente uscita di Bob Abishola, la nuova sitcom di Chuck Lorre, il co-autore di The Big Bang Theory.