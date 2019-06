Hai paura del buio?: annunciato il cast della serie revival

Nickelodeon ha comunicato i nomi degli attori che prenderanno parte al revival della serie TV Hai paura del buio? andata in onda originariamente dal 1992 al 1996, e successivamente dal 1999 al 2000. I tre episodi che comporranno la mini-serie saranno trasmessi a ottobre.

Dopo l'annuncio del revival di Are You Afraid of the Dark - conosciuto in Italia con il titolo Hai paura del buio? - l'emittente televisiva americana ha fornito adesso anche i nomi dei nuovi protagonisti che andranno a formare il celebre 'Club di Mezzanotte'.

Ecco il cast completo: Gavin interpretato da Sam Ashe Arnold (Best.Worst.Weekend.Ever), Akiko interpretata da Miya Cech (Rim of the World), Louise, che avrà il volto di Tamara Smart (Artemis Fowl), Graham, interpretato da Jeremy Taylor (It), Rachel, interpretata da Lyliana Wray (Top Gun: Maverick) e infine Rafael Casal nel ruolo di Mr. Tophat.

Hai paura del buio? è una serie antologica che ha come protagonisti dei ragazzi che ogni settimana si riuniscono davanti a un fuoco raccontando storie di terrore e paura, formando così il famigerato Club di Mezzanotte.

La serie, prodotta in Canada, ebbe un discreto seguito da pubblico, tanto da diventare poi fonte d'ispirazione per un'altro prodotto simile: Piccoli Brividi.

La mini serie revival, invece, è prodotta da ACE Entertainment, mentre è scritta da BenDavid Grabinski (Skiptrace) e diretta da Dean Israelite (Power Rangers).

Ricordiamo infine che sarà presente anche il film su Hai paura del buio? diretto da D.J. Caruso e in uscita a ottobre, in concomitanza con la serie televisiva.