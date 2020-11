Paura per Carlo Conti, le sue condizioni peggiorano: 'É una brutta bestia'

Nei giorni scorsi vi avevamo informato della positività al Covid di Carlo Conti. Il conduttore di punta di Rai 1 era risultato inizialmente asintomatico ma, stando ad un suo recente post su Instagram sono comparsi i primi segni tipici di questo virus.

"Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente" ha scritto Conti sul noto social network per aggiornare i suoi fedeli spettatori sulle proprie condizioni di salute. Questo post corredato dall'immagine di una tenero e affettuoso messaggio dei familiari, ha fatto preoccupare notevolmente il pubblico che segue Conti sempre con grande affetto.

Il conduttore nonostante la sua positività ha scelto di presentare da casa Tale e Quale Show, supportato da Giorgio Panariello che ha fatto le sue voci in studio e in merito a questa esperienza ha detto a Repubblica: "Non sono un super uomo, non ho fatto niente di eroico. Bisognava trovare la soluzione, menomale che stavo bene e me la sono sentita. Ha funzionato tutto. Mi faceva ridere la situazione, vedere la mia faccia sul televisore in studio. Avevo messo il telefonino su una cassa, ho scritto la scaletta a penna come una volta, con i caratteri belli grandi così vedevo bene. Ringrazio tutti per l’incoraggiamento e l’affetto".