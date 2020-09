Paura per Elettra Lamborghini, l'ereditiera finisce in ospedale: cosa succede?

Alcune storie condivise da Elettra Lamborghini nelle ultime ora hanno fatto preoccupare molto i suoi fan. A pochi giorni dalle nozze infatti la ricca ereditiera ha rivelato di essere finita in ospedale e si è mostrata con un lavaggio al bracco destro.

Non è ancora chiara la natura del malore. Elettra con la mascherina in volto appare molto tranquilla e dunque sembra che non le sia accaduto nulla di particolarmente preoccupante. Il suo matrimonio con il cantante olandese Afrojack è sempre più vicino, si svolgerà il prossimo 26 settembre al Lago di Como e si spera che questa visita in ospedale non causi alcun problema all'evento già rimandato a causa della pandemia di Covid-19.

Elettra sembra essere piuttosto preoccupata da questo virus e perciò ha deciso di sottoporre preventivamente a tampone tutti gli invitati alle nozze. Solo coloro i quali avranno un esito negativo potranno prendervi parte.

Intanto Elettra in attesa del si, si è goduta giorni spensierati in compagnia delle amiche che le hanno organizzato un pazzesco addio al nubilato in giro per la Campania. Il matrimonio della Lamborghini con Afrojack è probabilmente l'evento italiano più atteso du quest'anno e molti sono curiosi di sapere come sarà vestita la sposa per questo giorno tanto speciale.