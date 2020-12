Paura per Fedez: il cantante pedinato da un'auto, intervengono le forze dell'ordine

Il noto rapper Fedez ha rivelato di essere stato inseguito da un'auto, mentre giovedì sera faceva rientro nella sua casa di Milano. Si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fermato un giovane diciannovenne alla guida di una BMW.

Il ragazzo che si è rivelato essere un investigatore privato di origine salentina, una volta portato in caserma ha fornito agli agenti due versioni contrastanti. In un primo momento ha negato qualsiasi suo coinvolgimento con il marito di Chiara Ferragni, rivelando di non aver inseguito alcuna auto. Il suo unico intento era quello di cercare parcheggio in prossimità della sua abitazione. Ma quando i fatti hanno dimostrato che non era residente in quel quartiere, ha riferito di essere stato chiamato dallo stesso Fedez che gli aveva espressamente richiesto di seguirlo.

Il cantante dal canto suo ha negato tutto, e ha presentato un esposto denunciando intrusioni nella sua vita privata e professionale. Nei prossimi giorni sia Fedez che il diciannovenne potrebbero essere riascoltati dagli investigatori che stanno tentando di far luce su questa incresciosa vicenda.

Intanto sembra che la gravidanza di Chiara Ferragni prosegua nel migliore di modi. La coppia sempre più affiatata, ha rivelato sui social di essere in attesa di una bambina anche se non è stato ancora rivelato il nome prescelto per la piccola.