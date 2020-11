Paura per Iva Zanicchi: la cantante positiva al Covid ricoverata in ospedale

Cresce la preoccupazione per Iva Zanicchi, la cantante risultata positiva al Covid nei giorni scorsi è stata infatti ricoverata in ospedale. Sembra che le sue condizioni di saluta siano improvvisamente peggiorate e che si sia reso necessario l'utilizzo dell'ossigeno.

Ad aggiornare i fan è stata proprio l'Aquila di Ligonchio che attraverso il suo profilo Instagram ha rivelato di aver contratto una brutta polmonite che l'ha costretta a recarsi in ospedale per scongiurare il peggio: "Purtroppo sono finita in ospedale, perché ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi".

Nelle sue stories la Zanicchi ha poi raccontato di essere coccolata dal personale medico e ha raccomandato ai suoi follower di prestare la massima attenzione: "Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus".

La cantante non è l'unica Vip ad aver contratto il Coranavirus. Nell'ultimo periodo sia Gerry Scotti che Carlo Conti sono risultati positivi a questo terribile virus. Inoltre lo stesso Stefano D'orazio prematuramente scomparso aveva combattuto con il Covd-19.