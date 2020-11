Paura per Nek, operato d'urgenza: ecco come sta ora il noto cantante

Ore di paura per Nek, il noto cantante ha infatti rivelato sui social di trovarsi in ospedale per via di una operazione subita d'urgenza. L'uomo ha rivelato di aver subito in incidente nella sua casa di campagna e di essere stato per questo ricoverato.

"Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano… Sto bene, questa adesso è la cosa più importante sono seguito da ottimi medici. Presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio…A prestissimo".

Nek nonostante il momento difficile e una vistosa fasciatura alla mano, si è mostrato sorridente ai suoi fan, che lo hanno riempito di messaggi di stima ed affetto. Anche molti colleghi vip ci hanno tenuto a far sentire la propria vicinanza al cantante. Tra i molti citiamo Stefano Accorsi e Francesco Renga che hanno augurato all'amico una rapida guarigione.

Negli ultimi giorni anche Iva Zanicchi ha lasciato l'ospedale dove era stata ricoverata per diverso tempo a causa della sua positività al Covid. Speriamo che anche Nek possa fare ritorno a casa molto presto.