Paura per Pauley Perrette di NCIS: ricoverata in ospedale, ma in via di guarigione

Attimi di tensione per Pauley Perrette. L'attrice, ex interprete del personaggio di Abbey Sciuto nella serie NCIS, doveva partecipare a una riunione della CBS, ma, per motivi che non ha specificato, è stata ricoverata in ospedale.

L'attrice, ricoverata mercoledì sera, ha voluto rassicurare tutti quanti inviando già il giorno successivo una foto su twitter in cui si è mostrata sorridente, e con tono ironico ha anche scritto:

"Bene, ecco come ho trascorso la notte. Ma potete stare tranquilli, perché la mia salute è ok. Questa è stata la possibilità per me di indossare una bellissima veste!".

Pauley Perrette tornerà nella sitcom Broke, che sancirà il suo rientro nel mondo delle televisione dopo l'addio a NCIS, serie TV che l'ha vista tra i protagonisti per ben quindici stagioni. A proposito di Broke, sono intervenuti direttamente gli attori co-protagonisti Jaime Camil e Natasha Leggero, presenti alla riunione di CBS a cui la Perrette non ha potuto prendere parte per lo sfortunato evento, sottolineando l'importanza della loro collega:

"Pauley ha molte possibilità. Lei è sempre molto appassionata quando si tratta di commedie. Di sicuro sarà entusiasta di partecipare a una commedia famigliare" ha dichiarato la Leggero. Mentre Camil ha aggiunto "Credo che lei sia innamorata della sceneggiatura. Pauley è un attrice straordinaria, una delle più amate in America, e noi siamo felici che lei abbia scelto di lavorare con noi".

Ricordiamo che la trama di Broke racconterà la storia di Jackie (Perrette), la cui vita verrà sconvolta dall'improvviso arrivo a casa della sorella Elizabeth (Leggero) e di suo marito Miguel (Camil).