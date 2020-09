Paura per Raimondo Todaro, la star di Ballando con le Stelle finisce in ospedale

Una nuova tegola si abbatte su Ballando con le Stelle. Per il programma di Milly Carlucci sembra proprio non esserci pace quest'anno e, dopo il possibile rinvio per casi Covid, il reality deve anche fare i conti con l'infortunio di uno dei maestri.

Raimondo Todaro, partner di Elisa Isoardi, è infatti finito in ospedale. É stato ricoverato d'urgenza per un'appendicite. Il ballerino dopo sembra star molto bene, ma non è ancora chiaro, però se riuscirà a scendere in pista nelle prossime settimane o se sarà definitivamente sostituito.

Elisa Isoardi è naturalmente molto preoccupata per le condizioni di salute del suo compagno di viaggio ma, fortunatamente tutto è andato per il meglio e, ha scritto un post per rassicurare tutti gli spettatori proprio nei momenti più concitati:

"Volevo rassicurarvi, perché Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di routine. Ci hanno rassicurato, io cerco di sentirlo e poi vi dirò come sta. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza".

I tempi di convalescenza non dovrebbero essere troppo lunghi ma almeno per sabato il ballerino non potrà partecipare alla competizione. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sembravano essere i favoriti per questa edizione di Ballando con le Stelle.