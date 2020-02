Pausa per Vikings dopo l'episodio midseason: quando tornerà la serie?

Il 6 febbraio è andata in onda l'ultima puntata della prima parte della sesta stagione di Vikings, serie tv di genere storico creata e scritta da Michael Hirst, e in onda sul canale tv History e in Italia grazie a TIMvision, dopo una prima programmazione su Rai 4. Lo show ora si prende una pausa ma i fan si chiedono quanto tornerà.

Ambientata nel IX secolo nel bel mezzo della Scandinavia e delle isole britanniche, Vikings narra le avventure romanzate del guerriero Ragnarr Loðbrók, sovrano semi-leggendario che avrebbe governato Svezia e Danimarca proprio in quel periodo. Nello show è interpretato da Travis Fimmel.

Vikings include una serie molto nutrita di personaggi tra la storia e il mito come Egberto del Wessex, Lagertha, Rollone, Etelvulfo del Wessex e Alfredo il Grande.



La sesta e ultima stagione dello show è composta da 20 episodi e viene trasmessa sempre su History in Canada mentre la piattaforma on demand TIMvision ha confermato la programmazione anche per questo ciclo conclusivo di episodi.

E dopo le vicende raccontate nel sesto episodio, lo show ha deciso di prendersi una pausa. La puntata midseason mette un primo punto alla stagione di Vikings ma i fan si chiedono quando potranno gustarsi gli episodi finali.

Purtroppo al momento non è stato comunicato quando verranno programmati gli episodi conclusivi quindi non resta che attendere notizie ufficiali.

Nel frattempo Michael Hirst ha parlato della battaglia del midseason mentre la regina Lagertha ha diretto un episodio di questa sesta stagione e l'attrice, Katheryn Winnick, ha parlato di questa incredibile esperienza dietro la macchina da presa.