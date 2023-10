'È pazza!' I fan di Loki non si risparmiano contro Miss Minutes

Il vero villain della Stagione 2 di Loki potrebbe effettivamente essere Miss Minutes, personaggio d'animazione che è tornato a popolare il mondo della serie grazie agli ultimi episodi arrivati in streaming su Disney+. Doppiato ancora da Tara Strong, il personaggio è stato reso ancor più minaccioso rispetto a come l'avevamo lasciato in precedenza.

La seconda stagione di Loki ha dato il via alla sua seconda parte con "Heart of the TVA" e l'ultimo capitolo dello show Disney+ ha riservato molti colpi di scena, tra cui la spaghettificazione di Victor Timely e la distruzione del Telaio temporale.

Tuttavia, la star dell'episodio è stata probabilmente Miss Minutes, l'ex mascotte dell'orologio IA della TVA. Certo, il personaggio doppiato da Tara Strong aveva già sviluppato un notevole seguito nella prima stagione, ma i fan non hanno trattenuto i loro sentimenti nei suoi confronti dopo l'ultimo episodio, a causa del suo comportamento assolutamente folle.

Nel frattempo, avete recuperato il trailer degli ultimi episodi di Loki in arrivo su Disney+?

Per coloro che non hanno guardato l'ultimo episodio di Loki con l'abbonamento a Disney+, ma sono ancora incuriositi dall'argomento, la vicenda è iniziata quando Ravonna Renslayer ha schiacciato a morte il Generale Dox e i suoi seguaci con un Cubo del Tempo perché si rifiutavano di unirsi a lei. Mentre Hunter X-5, alias Brad Wolfe, ha chiuso gli occhi e ha pianto per l'uccisione così cruenta dei suoi ex alleati, Miss Minutes ha osservato questa brutta scena con un'espressione gioiosa. Un utente su X (precedentemente noto come Twitter) ha postato ciò che molti fan pensavano in risposta a questa sequenza: "È davvero pazza".

A dire il vero, non è la prima volta che Miss Minutes svela un atteggiamento da squilibrata, visto come si è comportata con Victor Timely in "1893", e non è nemmeno la prima volta che spaventa gli spettatori, visto che non dobbiamo dimenticare il suo comportamento sinistro nel finale della prima stagione. La sequenza dell'ultimo episodio, tuttavia, è probabilmente la prima in cui il personaggio cartoonesco ci presenta il suo lato davvero sadico.