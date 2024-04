Tutti Pazzi Per Amore: secondo alcuni rumor il sequel è dietro l'angolo!

A 10 anni di distanza dal finale di Tutti Pazzi Per Amore, la serie potrebbe tornare con un sequel! Ecco le parole di Carlotta Natoli (Monica) durante una recente intervista.

La fiction, prodotta da Publispei, diventò un vero e proprio fenomeno del genere per aver sperimentato una strada ancora non esplorata della TV italiana: la commedia musicale. Mentre negli Stati Uniti esplodeva il caso Glee, la TV di stato ha provato a raccontare in maniera originale la storia di una famiglia allargata. Per tre stagioni il pubblico ha imparato a conoscere a fondo i personaggi della serie, affezionandosi profondamente a Paolo Giorgi, Laura Del Fiore e di tutto il resto dei protagonisti.

A distanza di più di 10 anni dal finale, l’ipotetico ritorno della serie non è poi così utopico: a regalarci una speranza è stata Carlotta Natoli, che in Tutti Pazzi Per Amore ha prestato il volto a Monica Liverani. Secondo quanto dichiarato dall’attrice, sia lei che Emilio Solfrizzi sarebbero più che favorevoli al ritorno, attraverso un sequel, della serie. I due attori vorrebbero riportare i personaggi di Monica e Paolo, mentre è improbabile che si riesca a portare nel cast tutti i volti della serie originale.

Al momento, non è stata rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale né da parte della Rai né da Publispei. Riusciremo davvero a vedere il ritorno della famiglia musicale più popolare della TV italiana? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.

