Siete ancora pazzi del prete di Fleabag? Andrew Scott ha un messaggio per voi!

L’attore Andrew Scott, interprete del prete di Fleabag ha lanciato un messaggio ai tanti fan della serie di culto prodotta dalla BBC. Nel corso della promozione della nuova serie Netflix dedicata a Tom Ripley, l’attore ha consigliato ai fan più sfegatati di andare avanti con la propria vita, senza rimanere a piangere di fronte alla serie.

Dopo aver condiviso una lista di 5 serie da vedere se avete amato Fleabag, torniamo a parlare dello show in due stagioni per riportare le parole dell’attore irlandese a proposito dell’attaccamento all’opera del pubblico.

Senza preoccuparsi troppo di essere frainteso, Scott ha voluto dare un consiglio ai fan della serie con Phoebe Waller-Bridge che siano ancora eccessivamente attaccati alla sua interpretazione e al prodotto: “Uscite a respirare un po’ d’aria fresca. Basta stare a guardare la serie. Basta piangere. Smettetela di piangere nella vostra camera con le tende chiuse. Fate qualcosa di meglio nella vostra vita. È un grande show, tutti noi lo amiamo, ma suvvia, ricomponetevi. Aprite le tende e andate fuori”.

Una vera e propria presa di posizione, tra il serio e il faceto, che dimostra come l’artista abbia intenzione di andare avanti nella propria carriera, cercando di lasciarsi alle spalle l’apprezzatissima serie, osannata anche dalla critica, per raggiungere nuovi traguardi professionali, ricordando al contempo ai più distratti, come la vita sia qualcosa che vada oltre uno schermo televisivo.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi progetti di Andrew Scott, vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Fleabag.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su