Tutti pazzi per Squid Game: quale è il segreto del suo successo?

Gli analisti lo avevano previsto che Squid Game sarebbe potuto diventare uno dei più grandi successi di Netflix e a quanto pare, visto l'eccezionale riscontro ottenuto dal k-drama coreano, avevano assolutamente ragione. Una domanda adesso però sorge spontanea: quale è il segreto di tutto questo clamore?

Squid Game a molti è parso come una rilettura in chiave coreana di Hunger Games. Un gruppo di 400 e passa persone con notevoli difficoltà finanziarie viene contattato da un'organizzazione che propone loro una particolare sfida: vincere una serie di prove e riuscire ad ottenere una somma di denaro così elevata così da poter ripagare non solo i propri debiti ma, riuscire addirittura a vivere senza affanni per il resto della propria vita. Per vincere questo gioco però, bisogna riuscire a superare una serie di giochi apparentemente per bambini che si trasformano poi in un gioco mortale per coloro che non vi riescono. Il personaggio che non riesce infatti a superare il livello, viene ucciso con un colpo di pistola alla nuca, questo però, si scopre solo quando il gioco è ormai avviato e dunque i concorrenti coinvolti non possono fare più nulla per sfuggirvi.

Si tratta di un piccolo mondo distopico, con un primo episodio che riesce a coinvolgere e spingere lo spettatore ad andare avanti con il racconto per scoprire fin dove la storia può spingersi, tra un misto di macabro gusto per l'orrido e tagliente ironia tutta coreana. Non mancano poi i colpi di scena, che sanno ulteriormente tenere incollato il pubblico allo schermo. Il finale di Squid Game è naturalmente tutto da scoprire. Voi avete visto la serie del momento? Cosa ne pensate? Ovviamente, se vi va, fateci sapere nell'apposita sezione commenti quale è il segreto del successo di questa particolare serie Netflix.