Peabody Asards 2020: Stranger Things, Watchmen e Simpson sul podio

Come ogni anno, nonostante le misure speciali anti-covid adottate, anche quest'anno sono state premiate ai Peabody Awards le eccellenze televisive e radiofoniche: ecco quindi l'elenco dei fortunati vincitori e delle numerose piattaforme streaming che si sono avvicendate sul palco, tra cui anche la neonata Apple TV+.

A salire sul palco, tra gli oltre 1300 titoli presentati, solo i 30 che più di tutti si sono distinti per i loro meriti televisivi e virtuali: elemento comune tra i vincitori, oltre all'indiscusso successo, anche una certa attenzione per tematiche sociali quali il razzismo e le falle nel sistema giudiziario, argomenti molto sentiti a ridosso delle proteste BLM che stanno scuotendo interi Paesi.

Intrattenimento

- Chernobyl (HBO)

- David Makes Man (Opra Winfrey Network,network new entry della premiazione)

- Dickinson (Apple TV+)

- Fleabag (Amazon Prime Video)

- Ramy (Hulu)

- Stranger Things (Netflix), che nonostante i problemi sul set continua le riprese della stagione 4

- Succession (HBO)

- Unbelievable (Netflix)

- Watchmen (HBO)

- When They See Us (Netflix)

documentari

- Apollo 11 (CNN)

- For Sama (PBS)

- Indipendent Lensa: HALE COUNTY THIS MORNING, THIS EVENING (PBS)

- POV: Inventing Tomorrow (PBS)

- POV: Midnight Traveler (PBS)

- POV: The Distant Barking of Dogs (PBS)

- POV: The Silence of Others

- Surviving R. Kelly (Lifetime)

- The Edge of Democracy (N)

- True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality (HBO)

Informazione pubblica

- A Different Kind of Force: Policing Mental Illness (NBC News)

- American Betrayal (NBC/MSNBC)

- Long Island Divided” (Newsday)

- The Hidden Workforce: Undocumented in America” (CNN)

- Unwarranted (WBBM-TV)

Podcast e programmi radiofonici

- Dolly Parton’s America (WNYC)

- Have You Heard George’s Podcast?” (BBC Sounds)

- In the Dark: The Path Home (APM Reports)

- Threshold: The Refuge (Auricle Productions)

programmazione per bambini

- Molly of Denali (PBS Kids)

Premiati speciali sono stati inoltre la serie Frontline (PBS) ed i Simpson, che recentemente hanno festeggiato il loro 700esimo episodio.

"Quest'anno i vincitori sono un vibrate insieme di storie potenti, innovative ed ispiratrici. Restando fedeli allo spirito e alla storia dei Peabody, i vincitori si sono distinti anche per la presenza e l'annosa esperienza nel raccontare i temi e le situazioni più disparate", ha affermato Jeffrey P. Jones, direttore esecutivo della premiazione. "Siamo estremamente contenti di poter celebrare 'Frontline', per la sua incrollabile autorevolezza nel mondo del giornalismo, e i 'Simpson', una delle sitcom satiriche più divertenti ed importanti nella cultura pop degli ultimi tre decenni".