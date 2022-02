Peacemaker 2, Danielle Brooks: 'Vorrei rivedere l'Amanda Waller di Viola Davis'

Peacemaker tornerà con una seconda stagione. Una delle attrici dello show, Danielle Brooks, è stata recentemente intervistata, e ha parlato del rapporto tra il suo personaggio, Leota Adebayo, e la madre, Amanda Waller. Ecco cosa ha detto.

L'attrice, che in precedenza ha recitato per ben sette stagioni nella serie TV Netflix Orange is the new Black, ha ammesso di essere stata formata dall'esperienza, che l'ha resa famosa al grande pubblico. "Qualcosa per cui nessuno studio al mondo avrebbe potuto prepararmi è Orange Is the New Black. A scuola ci viene insegnata una cosa chiamata IPA, l'alfabeto fonetico internazionale, e dovrebbe essere [un] modo di parlare americano standard, che rende la tua voce neutra in modo che tu possa cambiare e fare un accento britannico per poter fare qualunque cosa, e con Orange, avevo solo bisogno di essere me stesso."

Brooks ha ammesso di non aver mai fatto un provino per il ruolo di Leota Adebayo. James Gunn ha infatti sempre saputo che era la persona giusta per quel ruolo, cosa terrificante per lei, ma allo stesso tempo stimolante. L'attrice è infatti andata sul set sapendo di dover dimostrare il suo valore, e ha costruito ciak dopo ciak il suo personaggio, giocando anche molto con l'improvvisazione.

Danielle Brooks ha poi parlato nello specifico del suo personaggio, spiegando quanto sia stato difficile per lei crescere come figlia di Amanda Waller. "È più interno di quanto possiamo comunicare al pubblico, e sarebbe fantastico per una seconda stagione, soprattutto perché amo Viola Davis! [...] Quanto sarebbe bello conoscere il loro passato in un modo simile a come facciamo con Peacemaker? [...] Ma sì, è tutta una questione di lotta interna tra il trattare con sua madre e dover essere grata per questo lavoro [...] ma allo stesso tempo, cerca di operare in un modo che lei sa che è meglio per lei e in base a cosa è giusto per lei e non solo basandosi su ciò che sua madre le dice di fare. Il che porta a un bellissimo parallelo tra lei, Adebayo, e Peacemaker. Entrambi lottano con la stessa cosa. Sono così incredibilmente diversi, ma condividono la stessa grande sfida."

Ora tutti si chiedono: che questa serie segni l'inizio di un universo DC?