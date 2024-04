Peacemaker 2, iniziate le riprese: James Gunn svela la prima foto dal set

Peacemaker è finalmente pronto a tornare: in queste ore, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, James Gunn ha annunciato l'inizio delle riprese della seconda stagione dell'acclamata serie tv di supereroi con protagonista John Cena.

Il co-presidente e co-CEO dei DC Studios è infatti comparso su Instagram sabato notte per rivelare un selfie riflesso nel caratteristico elmetto di Peacemaker. Gunn ha semplicemente intitolato l'immagine “Day 1 S2”, dichiarando iniziate le riprese della stagione 2 della serie. L’emoji della sirena aggiunta al post è un cenno ai fan dello show, poiché nella prima stagione Vigilante (Freddie Stroma) svelava che quello era il suo emoji preferito, dicendo che significa “felicità, tristezza e tutto il resto”.

James Gunn ha creato e diretto la prima stagione dello show sui supereroi Max, che vede John Cena nei panni del violento ma sensibile Peacemaker. La prima stagione vedeva protagonisti anche Danielle Brooks, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, Steve Agee e Robert Patrick nei panni del padre di Peacemaker, White Dragon. "La cosa più importante per me nella prima stagione era stabilire chi fosse Peacemaker e dove stesse andando", aveva detto James Gunn dopo la conclusione del primo arco narrativo dello show. “Qual è stato il suo percorso personale? I cattivi e la trama e tutto il resto era secondario rispetto a chi è lui come personaggio e qual è stata la sua evoluzione."

Inoltre, l'autore ha anche confermato che la prima stagione di Peacemaker non è canonica con il DCU, mentre la seconda stagione lo sarà.

