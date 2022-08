Peacemaker 2, James Gunn rivela quando inizieranno le riprese

Dopo aver assicurato ai fan che Peacemaker Stagione 2 si farà, nonostante le recenti cancellazioni di molti progetti di Warner Bros. Discovery, il creatore della serie James Gunn ha rivelato quando inizieranno le riprese della seconda stagione dello spin-off di The Suicide Squad per HBO Max.

Gunn, che ha creato la serie incentrata sull'ultraviolento vigilante di John Cena, scriverà e dirigerà tutti gli episodi della seconda stagione. Rispondendo tramite Instagram Stories alle domande dei fan, Gunn ha detto che le riprese della nuova stagione non inizieranno fino a quando non avrà completato la post-produzione del suo sequel dei Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 3.

"Inizierò a girare dopo aver finito con il post su [Guardians] Vol. 3", ha confermato Gunn su Instagram. Il regista aveva precedentemente rivelato che la produzione della seconda stagione di Peacemaker sarebbe iniziata nel 2023.

Il cast della prima stagione della serie d'azione DC è composto da Christoper Smith (Cena), Leota Adebayo (Danielle Brooks), Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee), Clemson Murn (Chukwudi Iwuji) e Vigilante. (Freddie Stroma).

A febbraio, Gunn ha rivelato che si sarebbe concentrato sulla televisione DC dopo aver completato il lavoro su Guardians of the Galaxy Vol. 3 per i Marvel Studios.

"Penso di aver praticamente deciso che dopo che avrò finito con i Guardiani, farò la televisione per almeno un anno. La mia mente ha preso una decisione", ha detto Gunn a Variety. "Non tutti gli spettacoli con cui abbiamo a che fare sono cose che scriverò e dirigerò, quindi alcuni di essi potrebbero richiedere diverse quantità del mio tempo".