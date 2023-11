Peacemaker 2, James Gunn svela un sorprendente aggiornamento sulla nuova stagione

Ci sono importanti novità riguardo la seconda stagione di Peacemaker, serie tv DC con protagonista la star del wrestling John Cena. In un post di risposta su Threads, James Gunn, ideatore del progetto, ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori del secondo capitolo dell’apprezzatissimo show spin off di The Suicide Squad - Missione Suicida.

Dopo aver riportato le parole di John Cena a proposito di un eventuale abbandono del wrestling per il mondo del cinema, torniamo a parlare della serie tv dedicata al personaggio di Christopher Smith per condividere il post pubblicato su Threads da James Gunn.

A una precisa domanda a proposito della seconda stagione di Peacemaker, il capo del dipartimento cinematografico DC ha risposto in modo deciso e chiaro: “Sto andando al piano di sopra per continuare a scrivere la stagione 2”.

La dichiarazione può certamente tranquillizzare i fan che saranno però chiamati a pazientare ancora un po’ mentre Gunn si troverà al lavoro su Creature Commandos, Superman: Legacy e Waller.

James Gunn e Peter Safran hanno comunque già dichiarato che alcuni dei personaggi visti in Peacemaker torneranno nella serie dedicata ad Amanda Waller: “Ci saranno anche alcuni membri del Team Peacemaker come personaggi fissi dello show. In pratica è il seguito di Peacemaker”.

In attesa di sapere qualcosa di più sulla serie con John Cena e di capire quale strada percorrerà il nuovo universo cinematografico DC, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Peacemaker.