Peacemaker 2, quando esce la nuova stagione con John Cena?

Era il 16 febbraio 2022 quando HBO Max rinnovò ufficialmente Peacemaker con John Cena per una seconda stagione, ma oggi, a distanza di un anno, le informazioni sulla data di uscita sono pressoché nulle. Quando potremo vedere i nuovi episodi sul supereroe DC?

Stando ad alcune speculazioni, la seconda stagione della serie creata da James Gunn non vedrà la luce prima della fine del 2023 o ancor più probabilmente dell'inizio del 2024. La conferma è arrivata dal regista, che così ha risposto alle infinite domande sul rinnovo pubblicate su Twitter, non senza una buona dose di ironia: "Sì, ragazzi, ma ora calmatevi!" In un'altra occasione, Gunn ha rivelato quando inizieranno le riprese di Peacemaker 2.

L'importanza del prodotto in questione deriva non soltanto dall'oggettiva qualità che ha riscosso il successo tra il pubblico, ma anche dal suo suo posizionamento peculiare: la storia del supereroe dal pacifismo diplomatico costituisce sia lo spin-off del film del 2021 The Suicide Squad - Missione Suicida che la prima serie televisiva del DX Extended Universe (DCEU); perciò non sorprende affatto che per Gunn Peacemaker 2 avrà molti più cameo dal DCEU.

"Creare Peacemaker è stato uno dei momenti più importanti della mia vita, sia professionalmente che umanamente" ha dichiarato. "Realizzare come qualcosa che noi amiamo così tanto sia a sua volta amata dal pubblico... be', è un'esperienza meravigliosa. Non vedo l'ora che gli spettatori scoprano le scelte del Team Peacemaker per questa seconda stagione". Ricordiamo che al momento il regista sta lavorando a Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita il 3 maggio 2023.

In Italia, la prima stagione è disponibile su TimVision dal 21 dicembre 2022 – ecco la nostra recensione su Peacemaker.