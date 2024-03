Peacemaker 2, che fine ha fatto la nuova stagione con John Cena?

Dopo il grandissimo successo di pubblico e critica per la prima stagione di Peacemaker, è arrivato il grande cambiamento in casa DC, con la fine del DCEU e l'inizio del DCU: e quindi che fine ha fatto la seconda stagione della serie?

Fortunatamente abbiamo qualche elemento per capire a che punto sono i lavori con Peacemaker 2, partendo dal fatto che al momento in cui vi scriviamo HBO e DC non hanno ancora confermato in maniera ufficiale una data per la seconda stagione.

A dare speranza ai fan ci ha però pensato Jennifer Holland, attrice che interpreta Harcourt nella serie nonché moglie di James Gunn, che rispondendo a un commento sul suo profilo Instagram ha detto che le riprese per la serie cominceranno quest'estate.

Ci aspettiamo quindi che Peacemaker 2 possa arrivare nel 2025, però dopo l'uscita di Superman, quindi facendo qualche previsione verso settembre/ottobre del prossimo anno. Intanto ecco 5 cose che vorremmo vedere nel Superman di James Gunn.

Dopo le parole di Jennifer Holland anche James Gunn si è sbottonato su Peacemaker 2, dicendo che gireranno la serie praticamente in contemporanea con Superman, che lui ha già scritto tutti gli episodi (ma che non pensa di riuscire a dirigerli, forse solo qualcuno) e che la serie su Amanda Waller uscirà dopo Peacemaker perché era stata colpita dagli scioperi di sceneggiatori e attori, subendo quindi parecchi ritardi.

Noi vi lasciamo comunque la nostra recensione di Peacemaker, nel mentre non ci resta che aspettare la seconda stagione.

E voi siete curiosi di vederla? Diteci la vostra nei commenti!