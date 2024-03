Peacemaker 2, finalmente svelata la data delle riprese della nuova stagione?

Peacemaker è una serie tv spin-off del film sulla Suicide Squad diretto da James Gunn, uscito nelle sale nel 2020 e che purtroppo ha ottenuto un risultato decisamente al di sotto delle aspettative. La produzione vede John Cena come attore protagonista ed è stata una di quelle più seguite sulla piattaforma HBO Max.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Peacemaker, in molti a distanza di tempo si stanno ancora chiedendo: quando arriverà il momento di vedere una seconda stagione di questo show?

Per tutto questo tempo infatti, le certezze in merito alla prosecuzione del progetto non sono state molte, anche a causa della recente "pulizia" dell'universo DC attuata dallo stesso James Gunn ed in cui il prodotto che darebbe ufficialmente una nuova partenza al tutto sarebbe lo show Creature Commandos.

Tuttavia, sembra che una svolta sia arrivata effettivamente ad ora. Secondo quanto riportato dallo scooper DanielRPK infatti, le riprese per le nuove puntate di Peacemaker dovrebbero cominciare questo giugno, per poi concludersi verso l'inizio di settembre.

Di certo sarebbe un ottimo momento per cominciare, visto anche che di recente anche il film Superman ha cominciato ad essere girato. Sarà sicuramente interessante vedere come tutti questi progetti arriveranno a compimento, e quale sarà la ricezione del pubblico. Voi che ne pensate?