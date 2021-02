Peacemaker, Alison Araya e Lenny Jacobson si aggiungono al cast della serie DC

Il prossimo anno arriverà in tv Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad con protagonista John Cena. Intanto però, conosciamo le ultime aggiunte al cast dello show.

Anche se ci si continua a dare un gran da fare sul set di Peacemaker, il cast dello show ideato da James Gunn sembrerebbe non aver ancora terminato di radunare tutti gli attori necessari a raccontare la storia di Christopher Smith (a.k.a. Peacemaker).

Ecco allora che al gruppo composto finora da John Cena, Danielle Brooks, Chris Conrad, Jennifer Holland, Steve Agee, Chukwudi Iwuji e Robert Patrick si andranno ad aggiungere anche gli attori Alison Araya e Lenny Jacobson.

Stando a quanto riportato da Variety, i due interpreteranno marito e moglie, Amber e Evan. Non conosciamo però altri dettagli sui loro personaggi.

Alison Araya non è nuova nel panorama DC, avendo già ricoperto dei ruoli minori in Arrow e Supergirl, e avendo all'attivo anche un'apparizione in Smallville e una comparsa (uncredited) in Superman Returns. Più di recente l'abbiamo vista in Riverdale nel ruolo di Ms. Weiss.

Lenny Jacbson, invece, è meglio cnosciuto per i suoi ruoli in Nurse Jackie - Terapia d'urto e Narcos: Mexico, oltre che per Big Time in Hollywood, FL e Frequency. Di recente è apparso anche nella prima stagione di For All Mankind.