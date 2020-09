Peacemaker, dopo l'annuncio dello spin-off John Cena è già carico: 'Non vedo l'ora!'

La notizia del giorno in casa DC è il clamoroso annuncio della serie spi-off su Peacemaker, il personaggio di John Cena in The Suicide Squad, che debutterà al cinema nell'agosto del 2021. La serie, che vedremo su HBO Max, sarà scritta dallo stesso James Gunn, regista del film, che dirigerà anche alcuni episodi, tra cui il pilota.

La serie, composta da otto episodi, esplorerà le origini di Peacemaker, un personaggio determinato a imporre la pace ad ogni costo. John Cena, wrestler reinventatosi star di Hollywood, ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il nuovo progetto.

"Ho già detto più volte che è stato un grandissimo onore e una straordinaria opportunità far parte di The Suicide Squad e lavorare con James Gunn in quello che sarà un film fantastico" ha detto. "E sono incredibilmente entusiasta di avere di nuovo la possibilità di collaborare con lui per Peacemaker. Non vediamo l'ora che i fan lo vedano."

Non è ancora chiara quella che sarà la collocazione temporale di Peacemaker, ma sembra probabile che la serie costituisca un prequel di The Suicide Squad. Per Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO, James Gunn "ha la capacità unica di creare un universo in espansione e allo stesso tempo di dar vita all'anima e alle peculiarità di ogni personaggio."

Non esiste ancora una data di uscita per Peacemaker, ma James Gunn lavorerà alla serie prima di concentrarsi su Guardiani della Galassia 3.