Peacemaker, l'antieroe di John Cena è 'ricercato' nel nuovo poster di James Gunn

Se nei giorni scorsi abbiamo visto il primo teaser di Peacemaker, il regista James Gunn non perde occasione per stuzzicare i fan in attesa del debutto della serie con John Cena. In occasione del New York Comic Con, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto che raffigura l'antieroe DC come nei celebri manifesti dei ricercati.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'immagine postata da James Gunn mostra una grossa scritta Wanted! sopra la foto di Peacemaker, mentre in basso compare un numero che il regista invita a chiamare: permette infatti di ascoltare la Task Force X attraverso un messaggio registrato.

Peacemaker sarà ambientata dopo gli eventi di The Suicide Squad, ma esplorerà anche le origini del personaggio, noto all'inizio come Christopher Smith. Come accennato nel film, il padre di Peacemaker "lo ha addestrato come soldato dal giorno della sua nascita". La serie descriverà anche i traumi lasciati in Peacemaker dai metodi educativi non convenzionali di suo padre e dal suo tragico suicidio.

Oltre al ruolo di showrunner e sceneggiatore, James Gunn ha anche diretto cinque episodi della serie spin-off con John Cena, mentre terminava i lavori per The Suicide Squad. Le riprese sono state effettuate nei primi mesi dell'anno, e la serie dovrebbe arrivare su HBO Max nel gennaio 2022.