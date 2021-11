Peacemaker, in arrivo un nuovo trailer dello show con John Cena

Peacemaker sta per arrivare! La serie con John Cena verrà rilasciata su HBO Max a partire dal prossimo 13 gennaio e a quanto pare, per rendere l'attesa più leggera, molto presto ci sarà un nuovo trailer che ci permetterà di conoscere meglio questo particolare supereroe.

É stato annunciato infatti che il prossimo 3 dicembre verrà rilasciato un nuovo promo per questo vigilante disposto a tutto per la pace, anche a compiere le azioni più vili e violente. Peacemaker è stato creato dallo scrittore Joe Gill e dall'artista Pat Boyette come personaggio della Charlton Comicse e ha fatto il suo debutto nel fumetto del 1966 Fightin ‘5. La DC Comics ha successivamente acquisito il personaggio, che ha subito varie modifiche nel corso degli anni.

Per quanto concerne la versione live-action, il pacificatore ha fatto il suo debutto in The Suicide Squad e James Gunn si è innamorato così tanto di John Cena come attore da voler realizzare una serie su spin-off su questo suo personaggio.

Il primo trailer di Peacemaker ha fatto letteralmente impazzire i fan e in tanti non vedono l'ora di ammirare l'ex wrestler nei panni di questo anti-eroe a tutto tondo. Dopo l'uscita di The Suicide Squad, le aspettative per Peacemaker sono elevatissime. Voi cosa vi aspettate da questo nuovo show HBO Max? Ditecelo nei commenti.