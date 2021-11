Peacemaker: un attore della serie DC ha avuto la parte grazie a Scooby-Doo!

Il prossimo gennaio arriverà in streaming su HBO Max la miniserie Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad interamente incentrata sul personaggio che ha fatto il suo esordio nel film DC di James Gunn, con quest'ultimo di ritorno alla regia degli episodi e con John Cena nella parte principale. Ecco come Lochlyn Munro ha ottenuto la sua parte.

Intervenuto nel corso del podcast Dave and Creech Show, Munro ha rivelato che la parte che ha in Peacemaker la deve al suo provino sostenuto anni fa per Scooby-Doo, in cui ha incontrato sul set proprio James Gunn, autore di The Suicide Squad e della miniserie con John Cena in arrivo a gennaio in streaming. Munro aveva sostenuto il provino per la parte di Shaggy Rogers, che alla fine andò a Matthew Lillard nel film del 2002 scritto proprio da Gunn e che Munro indica come la scelta giusta.

"Ovviamente Lillard era la scelta giusta per la parte ma questo è il motivo per cui [Gunn] ha detto: 'Oh sì, voglio Lochlyn in questo progetto perché mi ricordo che era una delle mie scelte per Scooby-Doo'. Vent'anni dopo accidenti, non è strano?".

Secondo quanto riporta la pagina di IMDb dedicata, in Peacemaker Lochlyn Munro interpreterà Larry Fitzgibbon.

Il primo trailer di Peacemaker, scritta e diretta da James Gunn ci mostra quanto folli ed esilaranti saranno le avventure del villain più assurdo in circolazione (ed è dire tanto in un universo come quello DC), e probabilmente quello che più amiamo odiare... O odiamo amare? Difficile dirlo, soprattutto quando lo si vede abbracciare un'aquila come nel video.

Nel cast dello show, oltre a Cena, vedremo anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Christopher Heyerdal, Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro e Robert Patrick. Peacemaker debutterà il 13 gennaio 2022 su HBO Max.