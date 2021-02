Peacemaker: L'attore Nhut Le sarà il supereroe Judomaster

Abbiamo visto le prime foto dal set di Peacemaker, adesso invece HBO ha fatto sapere il nome di un nuovo attore che farà parte dello show diretto da James Gunn: si tratta di Nhut Le, che avrà il ruolo di Judomaster.

A dare per primo la notizia è il sito Deadline, che ha annunciato l'arrivo di Nhut Le nel cast dello show di James Gunn che sarà disponibile nel catalogo del servizio streaming di HBO Max. Il suo personaggio sarà Judomaster, supereroe nato nel 1965 e che ha fatto il suo debutto nel quarto numero della collana "Special War Series" e nato dalla mente di Joe Gill e Frank McLaughlin. La sua vera identità era quella di Hadley Rip Jagger, un ufficiale dell'esercito americano che aveva combattuto durante la seconda guerra mondiale. In seguito il personaggio ha fatto il suo debutto nei fumetti della DC, apparendo anche in versione femminile nel volume numero 100 di "Birds of Prey", pubblicato nel 2007.

Come sapete la serie di HBO sarà incentrata sul protagonista interpretato da John Cena, che sarà presente anche tra i supereroi di Suicide Squad, pellicola che dovrebbe arrivare nei cinema mondiali il prossimo 6 agosto. In attesa di scoprire altre informazioni, vi segnaliamo questo commento sulla sceneggiatura di Peacemaker da parte di Steve Agee.