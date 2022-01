Peacemaker, l'attore di Polka-Dot Man su Twitter: 'Ho visto qualcosa della serie e...'

David Dastmalchian, Polka-Dot Man in The Suicide Squad, ha commentato su Twitter la nuova serie HBO del DCEU, Peacemaker. L'attore, nonostante la fine del suo personaggio nel film di Gunn, è ancora un fan accanito della DC. Ecco cosa ha detto.

"Ho visto qualcosa di Peacemaker di James Gunn. È fantastico! Jennifer Holland fa una [performance] clamorosa E Steve Agee ruba la scena!". L'attore si è riferito in particolare a Holland e Agee, presenti anche nel film, che nella serie avranno sicuramente uno spazio più importante. I due interpretano Emilia Harcourt e John Economos, che nella pellicola sono degli impiegati governativi di Amanda Waller. Ora ci si chiede quale sarà il loro ruolo nella serie, considerando che in The Suicide Squad avevano disobbedito deliberatamente agli ordini di Waller di eliminare i membri della Task Force X, aiutando invece il gruppo di antieroi a contrastare Starro. Lo scopriremo presto.

In ogni caso al commento pieno di entusiasmo pubblicato da Dastmalchian ha prontamente risposto James Gunn, molto attivo su Twitter. Il regista ha lasciato sotto al post una semplice emoji a forma di cuore, come ringraziamento per il parere del collega. Adesso la curiosità cresce sempre più, mentre l'uscita della serie si avvicina: infatti lo show arriverà su HBO Max a partire dal 13 Gennaio, quando esordirà con i primi tre episodi. Ma perché Gunn ha realizzato Peacemaker? Ecco i motivi dietro alla creazione di uno spin-off!