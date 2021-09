Peacemaker, ci sarà anche Bane? Risponde James Gunn

Dopo aver smentito la teoria sul rating di Peacemaker, James Gunn è tornato sui social per debunkare un'altra ipotesi circolata sul web in maniera piuttosto insistente nel corso delle ultime settimane, ovvero l'inclusione di Bane nello show.

Il cattivo di Batman creato per la prima volta nel 1993 da Chuck Dixon, Doug Moench e Graham Nolan, è l'unico supercriminale ad aver messo seriamente in difficoltà l'eroe di Gotham City, picchiando Bruce Wayne quasi fino al punto di morte e rompendogli la schiena. Questo momento ha ricevuto una trasposizione cinematografica nel 2012 in The Dark Knight Rises, quando la versione del personaggio di Tom Hardy ha ferito in modo simile il Batman di Christian Bale.

In merito al coinvolgimento di questo supercriminale Gunn, rispondendo ad un sito che per primo aveva lanciato la notizia, ha detto: "Mi dispiace dire che questo tuo secondo scoop non è corretto. Amo Bane e non sono contrario al fatto che #Peacemaker venga preso a calci in culo, quindi chissà cosa potrebbe accadere in futuro".

Naturalmente, queste parole non hanno accennato a far diminuire le continue teorie circolate sul web e addirittura Gunn è stato accusato di mentire ai suoi fan. Il regista ha così risposto: "Smettetela. Non ho mai mentito ai fan su queste cose e non lo farò mai".

Staremo a vedere! Intanto, date uno sguardo al modo in cui Peacemaker si collega a The Suicide Squad e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate delle parole di Gunn.