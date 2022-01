Peacemaker, una battuta su Star Wars ha generato un'esilarante ricerca su Google

Negli USA Peacemaker ha debuttato lo scorso 13 gennaio su HBO Max e James Gunn in questi giorni è molto attivo sui social per discutere della serie tv con protagonista John Cena, che segue l'uscita nelle sale di The Suicide Squad, diretto proprio da Gunn. Come d'abitudine per Gunn, lo show è pieno zeppo di espressioni sboccate.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Peacemaker. Dopo la battuta su Batman di Peacemaker ecco un altro aneddoto.



Ad un certo punto il protagonista (John Cena) parla di Star Wars e afferma che i Wookie hanno 'i denti nel c**o':"Questo è canonico" esclama Peacemaker.

Questa battuta nella serie è bastata per far schizzare su Google il numero di una bizzarra ricerca:"Peacemaker che influenza il dibattito culturale con la sua solita grazia" scrive Gunn in un post, pubblicando un'immagine.



Nell'immagine si vede l'home page del motore di ricerca Google con la scritta 'do wook' che permette di vedere le più diffuse ricerche sul tema, tra le quali anche la famosa frase di Peacemaker posta come quesito:"I wookie hanno i denti sul b**o del c**o?".

Alcuni utenti si sono persino rivolti a Reddit.



Oltre a Cena, Holland e Agee, Peacemaker vede nel cast anche Danielle Brooks, Robert Patrick e Chris Conrad.

Per comprendere meglio lo stile e l'atmosfera della serie godetevi il video in cui Peacemaker si definisce migliore degli altri eroi DC.