Peacemaker: la battuta a tema Star Wars di James Gunn che ha fatto impazzire John Cena

Gli episodi di Peacemaker da poco approdati su HBO Max stanno appassionando i fan della DC ma non solo; le battute scritte da James Gunn hanno come sempre il suo marchio di fabbrica e sono del tutto dissacranti e scorrette proprio come visto nel film The Suicide Squad. Una di queste però ha fatto letteralmente impazzire John Cena in una scena.

In una scena, infatti, assistiamo ad una conversazione in corso tra Peacemaker e Judomaster (Nhut Le), con il protagonista che suggerisce a quest'ultimo di non sco*arsi Chewbecca, questo perché l'ano del Wookie conterrebbe dei denti affilati (!). La battuta è talmente esilarante che John Cena non può trattenersi dallo scoppiare a ridere e il video di questo "bloopers" è stato condiviso dallo stesso James Gunn sul suo profilo Instagram.

A margine, James Gunn ha aggiunto: "Sì, questo vi dà il senso di cosa accada sui set. Io sono dietro lo schermo con il mio microfono da Dio, dirigendo e sputando fuori nuove battute (in questo caso una battuta alla quale non sono sopravvissuto) e alla quale Nhut Le e John Cena hanno aggiunto i loro pensieri. Il set è divertente quando c'è gente di talento".

Recentemente, James Gunn ha paragonato Vigilante a Michael Scott, il protagonista di The Office interpretato da Steve Carell: "Penso a Vigilante un po' come a Steve Carell in The Office" ha scritto il regista in un tweet durante un watch party con i fan. "E' tonto in molti modi, ma è sorprendentemente bravo nel suo lavoro in tanti momenti".

Come spesso ha fatto anche in passato, James Gunn si prende alcune libertà nell'adattare i fumetti al grande e piccolo schermo. E' il caso anche di Vigilante, un personaggio estremamente più serio sulla carta, che difficilmente sarebbe paragonabile al direttore della filiale Dunder Mifflin di Scranton visto in The Office.

Nel corso di Peacemaker Gunn ha inserito anche un riferimento a Rick Flag.