Peacemaker: cancellato il Red Carpet di LA a causa dell'impennata di contagi da covid-19

Mentre tutti attendono il nuovo trailer di Peacemaker, Gunn continua a parlare della sua serie, che arriverà su HBO Max dal 13 Gennaio. Prima di allora, i protagonisti dello show erano attesi a Los Angeles il 9 Gennaio per un red carpet. Tuttavia l'emergenza data dal dilagare della variante Omicron ha portato all'annullamento dell'evento.

Da quel che sappiamo la decisione è stata presa prima delle vacanze, quando i contagi da covid-19 hanno iniziato a toccare le stelle, senza vedere un calo fino ad adesso, anzi il contrario. Questo ha portato alla cancellazione e al rinvio di numerosi eventi dal vivo: spettacoli di vario tipo, concerti, premi e produzioni Broadway. Proprio lo stop di queste ultime dà la misura di quanto sia grave la situazione. Ovviamente la premiere di Peacemaker rientra nella serie di eventi cancellati.

In ogni caso, anche se non vedremo John Cena sul tappeto rosso il 9 Gennaio, l'attore arriverà sui nostri schermi nei panni di Christopher Smith/Peacemaker solo 4 giorni dopo, il 13 Gennaio, quando la serie debutterà con i primi tre episodi. Come sappiamo le puntate saranno otto, trasmesse su HBO Max fino al 17 Febbraio.

Tra gli attori che avremmo potuto vedere al fianco di John Cena sul red carpet ci sono i suoi co-protagonisti: Danielle Brooks, che nello show è Adebayo, Freddie Stroma che interpreta Vigilante, Jennifer Holland aka Harcourt, Chukwudi Iwuji ovvero Murn, Steve Agee che veste i panni di Economos e Robert Patrick che nella serie è Auggie Smith.

Nel frattempo John Cena parla di Peacemaker, raccontando che secondo lui si tratta di un prodotto in cui molti potranno rivedersi: leggete le sue parole!