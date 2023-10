Peacemaker farà parte del nuovo canone DC Universe? Il chiarimento di James Gunn

Dopo che -James Gunn ha annunciato la pubblicazione di Peacemaker 2 dopo Superman, il co-presidente torna a parlare dell'acclamata serie tv annunciando non soltanto lo stato dei lavori, ma anche se la storia farà parte del nuovo canone DC Universe.

Tutto è iniziato dal post su Threads dell'utente @durrell.randle: "La seconda stagione di Peackemaker rientrerà nel nuovo DCU/nella nuova continuità, oppure avrà a che fare in qualche modo con tutto questo?" Al che, questa è stata la risposta di James Gunn, chiara e senza fronzoli: "Sì e ancora sì".

Inoltre, alla frase "SECONDA STAGIONE DI PEACEMAKER, PER FAVORE" di @dramaturgicallyspeaking, Gunn ha aggiunto: "La sto scrivendo proprio adesso", come abbiamo già scritto nella notizia sulla scrittura di Peacemaker 2.

La prima stagione dello show è incentrata sull'omonimo personaggio dei DC Comics, il quale, entrato nel Progetto Butterfly, viene imbarcato in una missione con l'obiettivo di sgominare un'invasione aliena. Nel cast ricordiamo John Cena (nei panni del protagonista Christopher Smith/Peacemaker), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Freddie Stroma (Adrian Chase/Vigilante) e Chukwudi Iwuji (Clemson Murn).

La prima stagione, pubblicata in Italia il 21 dicembre 2022 e composta da otto episodi, ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica: basti pensare al punteggio di approvazione del 94% su Rotten Tomatoes, o al voto di 7,70 su 10 per Metacritic. Tra i riconoscimenti, invece, ricordiamo la candidatura al Premio Emmy come miglio coordinazione per una serie commedia o un programma di varietà. Ci auguriamo che la seconda stagione riuscirà a mantenere alta l'asticella della qualità, nonostante gli evidenti problemi di produzione dovuti agli scioperi attualmente in corso.