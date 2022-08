Peacemaker è canonico nel DC Extended Universe? Risponde James Gunn!

Il canone del DCEU è piuttosto contorto di questi tempi. Con lo SnyderVerse ormai accantonato, il franchise si è allontanato dalla visione del regista di Justice League, eppure la maggior parte dei film e degli show televisivi della DC rimangono ambientati nella stessa continuity iniziata con L'uomo d'acciaio. E Peacemaker come si inserisce?

Anche se ancora dovremo aspettare del tempo prima che esca nelle sale, una volta che il film di The Flash sarà arrivato e avrà riavviato l'universo cinematografico della DC, reintroducendo Michael Keaton come nuovo Batman principale e così via... cosa significherà questo per la serie Peacemaker, molto amata dai fan e dalla critica?

Essendo uno spin-off di Suicide Squad, il sequel autonomo di Suicide Squad (che aveva tra i suoi personaggi il Bruce Wayne di Ben Affleck), non è chiaro come Peacemaker si collochi nella continuity del DCEU. Il creatore James Gunn ha comunque assicurato ai fan che la sua serie fa ancora parte dell'universo principale del franchise. Un fan ha chiesto al regista di chiarire il suo status canonico su Twitter, e Gunn ha dichiarato con sicurezza: "Sì, Peacemaker è ancora e continuerà a far parte del DCEU".

La rassicurazione di Gunn potrebbe in realtà dirci qualcosa su come il riavvio della linea temporale di The Flash influenzerà il resto dei progetti del DCEU. È possibile che le alterazioni temporali stabilite in quel film vengano notate solo da Flash e forse da pochi altri personaggi selezionati, mentre il resto dell'universo continuerà a non sapere che la propria realtà è cambiata, dando così modo a registi come Gunn la libertà di fare ciò che stanno facendo senza essere vincolati a modifiche nella continuity dei loro progetti.

Nel frattempo, James Gunn sta sviluppando altri progetti DC per HBO Max anche se ancora non sappiamo su quali personaggi nello specifico; tempo fa si era parlato di uno spin-off su Amanda Waller.