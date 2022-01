Peacemaker, ecco tutte le celebrità e i franchise che esistono nel DCEU

Il quinto episodio di Peacemaker ha debuttato oggi in streaming su HBO Max. Mentre la serie si avvia alla conclusione, con gli ultimi tre episodi che usciranno nei prossimi giovedì di febbraio, vediamo nel dettaglio alcune conferme dell'esistenza di celebrità e franchise all'interno del DC Extended Universe!

Nell'episodio di questa settimana, infatti, viene sventata una cospirazione (ma non vi diciamo di più per evitare spoiler): alla ricerca di qualcuno da incolpare, il Peacemaker di John Cena inizia ad elencare una serie di personaggi sicuramente noti agli spettatori.

Da Elvis Presley ad Ariana Grande, da Seth Meyers a Mel Gibson, passando anche per Ronald McDonald, nonché Mario, Luigi, Yoshi e la Principessa Peach, il personaggio interpretato da John Cena elenca una serie di personaggi reali o di fantasia, dimostrandone l'esistenza all'interno del DC Extended Universe.

I riferimenti alla cultura pop non sono finora mancati nelle puntate della serie HBOMax, come dimostra anche la battuta a tema Star Wars in Peacemaker, protagonista del video dietro le quinte diffuso dal regista James Gunn, in cui vediamo i vari tentativi di John Cena durante le riprese, interrotte dalle risate degli attori. "Il set è divertente quando c'è gente di talento" ha commentato Gunn a riguardo.

Proprio nei giorni scorsi, tra l'altro, James Gunn aveva paragonato Vigilante a Michael Scott, il personaggio interpretato da Steve Carell nella serie cult The Office.