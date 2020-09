Peacemaker, chi è l'antieroe DC interpretato da John Cena in The Suicide Squad

In settimana, totalmente a sorpresa, è stata annunciata la serie tv Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad di James Gunn incentrata sul personaggio interpretato da John Cena.

Lo show, che arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max, sarà strettamente legato al film con Margot Robbie e Idris Elba in uscita ad agosto 2021 e dovrebbe entrare in produzione nei primi mesi del prossimo anno. Qualora dovesse seguire un programma di produzione tipicamente televisivo potrebbe riuscire a debuttare tra l'autunno e l'inverno 2021, ovvero pochi mesi dopo il lancio del film, ma nel frattempo la domanda di molti è: chi è Peacemaker?

Peacemaker è apparso per la prima volta in Fightin '5 #40 nel 1966. Curiosamente, il prezzo di quel fumetto era di circa $30 prima dell'annuncio, mentre adesso online è salito a $300. Il vero nome dell'anti-eroe è Christopher Smith, un 'pacificista-estremista'; in altre parole, è in grado di fare di tutto per mantenere o raggiungere uno status di pace, incluso uccidere.

Questa mentalità gli è stata trasmessa dal padre, un ex soldato che si è suicidato dopo aver assistito a cose terribili come comandante nazista. Il trauma cambia profondamente Chris, che all'età di 18 anni si arruola per la guerra del Vietnam, anche se molto probabilmente nel film (e nella serie) Gunn avrà optato per un conflitto più moderno. Poco importa, però, perché durante il suo periodo nell'esercito Chris inavvertitamente massacra un intero villaggio di persone e di conseguenza viene sbattuto in prigione. Viene rilasciato per far parte del Programma Peacemaker, che gli darà l'opportunità di eccellere in una squadra speciale di lotta al terrorismo.

