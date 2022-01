Peacemaker: chi è Vigilante e quale sarà il suo ruolo in futuro?

Dopo il debutto di oggi su HBO Max, Peacemaker è pronto ad arrivare in Italia. Nel frattempo i fan danno un occhio ai tre episodi usciti negli USA, e non possono non notare il personaggio di Vigilante aka Adrian Chase, che lavora a stretto contatto con il protagonista. Ma chi è davvero Vigilante? E quale sarà il suo ruolo?

Apparso per la prima volta nel numero di New Teen Titans n. 23 del Settembre del 1982, in verità circa dieci persone hanno preso il nome e il ruolo di Vigilante nel tempo. La versione che vedremo noi, come già anticipato, è però quella di Adrian Chase.

Nella serie TV il personaggio è interpretato da Freddie Stroma, e si era pensato a un suo inserimento già ai tempi di Suicide Squad: infatti inizialmente si potizzava che Idris Elba potesse vestire i suoi panni, ma è poi diventato Bloodsport. Abbiamo invece già visto Josh Segarra come Vigilante nella quinta stagione di Arrow... circa. Proprio qui Chase sembrava fare il suo debutto nel ruolo, insieme a Prometeo, ma le cose non sono andate proprio come ci si aspettava. Infatti i fan che conoscevano i fumetti immaginavano che Chase avrebbe rivelato di essere Vigilante, ma alla fine è venuto fuori che lui era proprio Prometeo, lasciando dubbi sull'altro personaggio.

Dunque antieroe o cattivo? Questa la domanda che tutti si pongono sul protagonista interpretato da Freddie Stroma, che sembra avere un rapporto molto importante con Peacemaker. Ci si potrà fidare di lui secondo voi? Sicuramente James Gunn saprà come stupirci.



Nel frattempo John Cena parla di Peacemaker, raccontando la grande libertà che ha avuto sul set della serie.