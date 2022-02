Peacemaker, Chukwudi Iwuji: 'Conoscevo già il segreto di Murn'

Si parla già di una seconda stagione di Peacemaker, mentre la prima è ancora in onda su HBO Max. Siamo infatti ormai al sesto episodio, e il finale del quinto ha rivelato sicuramente cose molto interessanti sul personaggio interpretato da Chukwudi Iwuji, Murn. Proprio l'attore ha parlato del grande twist che ha coinvolto il suo protagonista.

Murn, infatti, è diventato una farfalla, qualcosa sicuramente di inaspettato per i fan. "L'ho saputo fin dall'inizio", ha detto Iwuji nell'intervista. "Uno dei privilegi di lavorare in TV con James Gunn è che ti dà tutti gli script degli episodi prima dell'inizio delle riprese! Nelle primissime conversazioni con James e Peter Safran, un produttore, questo aspetto mi ha particolarmente attratto dell'interpretare Murn: questa enorme, incredibile rivelazione. Ha questo segreto".

Ovviamente anche i suoi colleghi erano a conoscenza del grande segreto del personaggio. Hanno però cercato di "dimenticarlo" prima delle riprese, pensando alle proprie interpretazioni "scena per scena", come ha ammesso anche lo stesso Iwuji.

"So di non interpretare mai l'arco del personaggio, quel lusso di sapere cosa accadrà e di interpretarlo in tempo reale per il pubblico. [...] L'ho presa molto passo dopo passo. Il Murn che incontri nell'episodio 1 è l'agente delle operazioni e tutti sanno che ha fatto cose oscure. Questo è quello che ho dato loro [al pubblico e ai colleghi]. Il caposquadra, questo è quello che ho dato agli attori. Nella scena in cui devo riunirli, metterli a fuoco e dire a Peacemaker di stare zitto per la millesima volta, questo è ciò che dovevo dare". Cosa ne pensate di questa rivelazione?

Intanto attendiamo il prossimo episodio della serie. Ma quando arriverà Peacemaker in Italia? Ecco la risposta!