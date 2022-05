Peacemaker, come lo show con John Cena ha aperto allo spin-off su Amanda Waller

Amanda Waller sta per tornare e stavolta lo farà da protagonista: ebbene sì, perché HBO Max ha annunciato una serie spin-off di Peacemaker dedicata al personaggio DC interpretato da Viola Davis. E in qualche modo Peacemaker le aveva già spianato la strada...

L'universo DC include alcuni tra i villain più pericolosi mai immaginati, eppure uno dei personaggi più spietati si trova proprio dalla parte dei buoni: Amanda Waller è apparsa prima nelle due pellicole di Suicide Squad a capo della Task Force X, e più di recente è tornata nella serie tv sul Peacemaker di John Cena, lasciando il segno all'interno del DC Extended Universe.

Determinata a superare qualsiasi ostacolo si ponga tra lei e le missioni da portare a termine, Amanda Waller usa il suo rango all'interno delle istituzioni, i suoi agganci politici e la pura e semplice intimidazione come strumenti per raggiungere i suoi obiettivi nel nome della sicurezza nazionale.

Dopo ciò che è accaduto negli episodi di Peacemaker e in attesa di scoprire cosa ci riserverà Peacemaker 2, il finale della prima stagione sembra aver preparato il terreno alla serie spin-off su Amanda Waller, per la quale sono decisamente cambiate le carte in tavola.

Nonostante queste nuove condizioni, in molti sperano di vedere sempre la stessa Amanda e non una sua nuova versione improvvisamente adorabile: la sua determinazione e la voglia di riuscire ad ogni costo sono gli elementi che l'hanno resa un personaggio che il pubblico ama odiare, soprattutto se magistralmente interpretato dall'attrice premio Oscar, Viola Davis.

Inoltre, la serie spin-off sulla Waller potrebbe offrire l'interessante opportunità di esplorare il suo rapporto con la figlia Leota Adebayo (Danielle Brooks), l'unica familiare di Amanda mostrata finora nel DC Extended Universe. Difficilmente la Adebayo si trasformerà in una fan dei metodi usati dalla madre, ma magari imparerà che a volte è necessario raggiungere alcuni obiettivi con qualunque mezzo a disposizione, una lezione che lo stesso Peacemaker approverebbe.