Peacemaker, come sarà la sigla della stagione 2? James Gunn stuzzica i fan

James Gunn ha rivelato nuovi e succulenti dettagli a proposito della stagione di Peacemaker, una delle serie tv dedicate all’universo DC più amate dal pubblico di appassionati. Sui suoi profili social, il filmmaker ha rivelato infatti che ci sarà una nuova sequenza iniziale condita da un nuovo balletto che vedrà protagonisti i personaggi.

Dopo aver parlato della data di inizio delle riprese di Peacemaker 2, torniamo ad occuparci dello show HBO per riportare le parole riguardanti la seconda stagione e condivise da James Gunn su Threads.

Sul social network di Meta, a precise domande dei fan, il regista della trilogia di Guardiani della Galassia si è detto estremamente emozionato per diverse situazioni dei nuovi episodi e per la nuova sequenza relativa ai titoli di testa che vedrà una nuova esibizione degli eroi che prenderanno parte al secondo capitolo, spiegando come la morte di tanti protagonisti della prima performance abbia in qualche modo costretto la produzione a dovere crearne una nuova, che chiamerà in causa i nuovi personaggi.

In questo senso, Gunn ha anche rassicurato sul fatto che a coreografare la scena tornerà Charissa Barton, artista responsabile dell’apertura della prima stagione della serie.

In attesa di poter scoprire nuovi dettagli sui nuovi episodi del prodotto della casa dei fumetti e di poter vedere il nuovo ballo che sarà portato in scena, vi lasciamo al post di James Gunn e alla nostra recensione della prima stagione di Peacemaker.