Peacemaker e quel crossover con Daredevill: a James Gunn piace l'idea

In attesa dell' uscita di Peacemaker in Italia il popolo del web d'oltreoceano ha iniziato ad inondare i social con i propri commenti sulla serie diretta da James Gunn. Tra le cose più apprezzate dal pubblico c'è sicuramente l'intro in cui i protagonisti dello show ballano e in molti, vorrebbero che lo stesso venisse fatto da altre serie tv.

In particolare, un telespettatore ha pensato che la sigla di Peacemaker potesse essere riprodotta in modo assai divertente da un'altra serie del Marvel Cinematic Universe, ovvero Daredevill. Così James Gunn ha tirato in ballo Deborah Ann Woll, interprete di Karen Page nello show Netflix, proponendole di replicare con i suoi colleghi questa divertentissima coreografia sui generis, e l'attrice sembra aver accettato senza pensarci due volte.

Per dimostrare tutto il suo entusiasmo a riguardo, in risposta al regista della serie HBO Max, ha condiviso una GIF di Kevin Bacon in Footloose, l'iconico musical anni '80 in cui nel paesino di Bomont era stata vietata la musica ed in particolare la danza.

Le aspettative su Peacemaker erano davvero alte e per il momento James Gunn sembra non aver deluso i fan. Voi avete visto già lo show con John Cena? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.