Peacemaker, i crossover DC preferiti dal cast per il futuro della serie

A poche ore dall'esordio di Peacemaker in streaming su HBOMax, gli attori che compongono il cast della serie spin-off di The Suicide Squad hanno rivelato quali sarebbero i crossover DC che desiderano vedere nel futuro dello show. Scopriamo chi sono i preferiti!

L'uscita dei primi tre episodi di Peacemaker segna il debutto della prima serie TV ambientata nel DC Extended Universe: lo show riparte dal punto in cui ci aveva lasciati il film di James Gunn The Suicide Squad, introducendo però alcuni nuovi personaggi DC come Vigilante e Judomaster.

Al momento, non sembra esserci nessun grande crossover all'orizzonte, ma nulla è dato per perso. Inoltre, se la serie riuscirà nell'impresa di essere rinnovata per una seconda stagione, può darsi che vedremo apparire anche qualcuno dei "pezzi grossi" dell'universo cinematografico DC.

Nel frattempo, la testata ComicBook ha chiesto ai vari membri del cast quale sarebbe il crossover ideale, ottenendo una grande varietà di risposte.

"E' tosta" ha dichiarato Freddie Stroma, che in Peacemaker interpreta Vigilante. Dopo aver raccontato di non essere molto ferrato sui vari personaggi, ha aggiunto che per lui si potrebbe andare nella direzione di Shazam e Black Adam, poiché Batman, a suo dire, è un po' troppo dark.

"Mi piacerebbe avere a che fare con una squadra di criminali che includa Joker" ha rivelato Chukwudi Iwuji. "Credo che Murn si divertirebbe molto nel tentativo di gestire Joker e Bane. L'idea di Bane che mi parla con quella maschera ridicola è davvero divertente".

"Sono un grandissimo fan di Batman" ha detto Steve Agee, affermando che gli piacerebbe che il suo John Economos potesse lavorare per Batman. In risposta, il produttore esecutivo Peter Safran ha subito frenato le speranze dell'attore: "Steve, non credo che riusciremmo a portare Batman, ma per te possiamo provare con Bat-Mito".

"Bat-Mito sarebbe ottimo" ha aggiunto Robert Patrick, che nello show interpreta Auggie Smith, il padre dell'eroe interpretato da John Cena, concludendo poi la sua risposta con: "Non saprei. Non so per quanto ancora ci sarà Auggie. Vedremo".

Le prime tre puntate di Peacemaker sono disponibili in streaming su HBOMax. I restanti 5 episodi usciranno con cadenza settimanale, ogni giovedì, fino al 17 febbraio. A detta di James Gunn presto Peacemaker arriverà anche in Italia, ma non è ancora stata ufficializzata la data d'uscita.