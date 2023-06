Peacemaker, una curiosa teoria potrebbe dividere i fan

Peacemaker 2 arriverà dopo Superman: Legacy: parola di James Gunn! I fan avranno dunque tutto il tempo per approfondire le teorie che circolano sul web sulla seconda stagione dello spin-off di Suicide Squad - Missione Suicida.

Tra queste, spicca più delle altre, una teoria che ha diviso nettamente i fan: su Reddit, infatti, un utente ha ipotizzato che Peacemaker possa avere un casco che lo protegga dai cambiamenti nella linea temporale, considerato che il vigilante farà parte a tutti gli effetti del DCEU.

La teoria si fa forte dell'apporto di White Dragon, interpretato nella serie TV da Robert Patrick, che avendo accesso a raffinata tecnologia avanzata potrebbe rendere le ipotesi dei fan realtà nella seconda stagione di Peacemaker e sincronizzare molte storie del DC Extended Universe. Se molti fan appoggiano questa teoria, c'è una fetta di pubblico che respinge questa ipotesi asserendo che potrebbe complicare ancor più le cose. I DC Studios, almeno per il momento, non possono permettersi un passo falso.

Come John Cena e i suoi vivranno un nuovo aspetto del DCEU? Lo scopriremo solo più avanti: Gunn ha appena annunciato il nuovo Clark Kent di Superman: Legacy le cui riprese non inizieranno prima del 2024. Solo dopo la produzione del nuovo film di James Gunn, Peacemaker 2 inizierà a muovere i primi passi. Intanto lo spin-off su Amanda Waller potrebbe colmare i tempi di attesa per la seconda stagione dello show con John Cena!