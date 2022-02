Peacemaker, ben DUE grandi colpi di scena nel penultimo episodio!

Con il penultimo episodio di Peacemaker, uscito oggi in streaming su HBOMax, la prima serie TV del DC Extended Universe si avvicina alla conclusione e di certo non fa mancare degli impressionanti colpi di scena!

Con il settimo episodio di Peacemaker, la conta dei morti si alza in maniera significativa, con importanti conseguenze su due componenti del cast principale: nell'episodio intitolato "Stop Dragon My Heart Around" scritto da James Gunn e diretto da Brad Anderson, l'eroe interpretato da John Cena è messo decisamente alle strette dopo che il Drago Bianco, supervillain nonché padre interpretato da Robert Patrick, ha provato a sbarazzarsi di lui.

Se Peacemaker è riuscito a salvare la pelle, non è lo stesso per altri due personaggi della serie.

Il leader del progetto Butterfly, Clemson Murn (Chukwudi Iwuji), riesce a imporsi un'ultima volta contro la detective Sophie Song (Annie Chang), prima che lei uccida l'essere umano che lo ospita e poi lo distrugga tra le sue mani nella sua nuova forma di farfalla. Nei giorni scorsi, l'attore aveva raccontato di essere stato messo fin dall'inizio a conoscenza del segreto di Murn in Peacemaker.

In secondo luogo, nel settimo episodio assistiamo alla resa dei conti tra Chris Smith e il padre Auggie, con un impressionante colpo di scena: Peacemaker riesce a prevalere sul Drago Bianco e in ultima istanza lo uccide, sparandogli un colpo in testa. Con il principale villain della serie fuori dai giochi, il team ora deve concentrarsi su un'altra missione: salvare il pianeta dall'invasione aliena.

In quanto antagonista principale, la morte del Drago Bianco sarebbe probabilmente dovuta accadere in ogni caso, ma non sappiamo quali saranno le conseguenze per il figlio Chris e per la sua psiche. Per quanto riguarda Murn, invece, il suo sacrificio mette fine a un arco narrativo che lo ha portato a redimersi, passando dal ruolo di outsider sfuggente a quello di eroe.

E' probabile dunque che non li rivedremo nell'eventuale stagione 2 di Peacemaker di cui si discute in queste settimane, ma sappiamo già che Iwuji lavorerà nuovamente con Gunn, poiché sarà in Guardiani della Galassia 3, un nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe le cui riprese sono attualmente in corso.

L'episodio finale di Peacemaker uscirà in streaming su HBOMax il 17 febbraio: poiché il servizio di streaming non esiste ancora in Italia, ecco come e quando vedere Peacemaker in Italia.