Peacemaker, l'ultimo episodio conferma l'esistenza di Green Arrow nel DCEU

James Gunn aveva assicurato che non ci sarebbe stato un reboot di Green Arrow con Peacemaker. Dunque nessuno si aspettava di risentire parlare del personaggio. Tuttavia l'ultimo episodio di Peacemaker ha confermato che Green Arrow esiste nel DCEU.

Se non avete ancora visto l'episodio vi suggeriamo di tornare indietro, perché quanto segue potrebbe contenere spoiler.

La puntata 8 di Peacemaker ha visto Christopher Smith e la sua squadra nel tentativo di irrompere in una fortezza nella speranza di uccidere la fonte di cibo delle Farfalle. Dunque il team ha iniziato a intrufolare alcuni elmetti di Peacemaker nel posto per non essere scoperto, dando inizio a un siparietto che, dopo aver visto i primi due elmetti saltare in aria, ha fatto considerare altre opzioni alla squadra. In particolare si è pensato di mandare l'elmetto con una freccia, cosa che ha portato Vigilante a dire che avrebbero usato la stessa tecnica di Green Arrow. Peacemaker ha risposto dicendo che ha sentito che "quel tizio va alle convention di Brony vestito come la metà posteriore di Twilight Sparkle".

Questo siparietto divertente conferma che Green Arrow esiste nel DCEU, ed è conosciuto da tutti i personaggi. Si tratta di una conferma importante, perché i fan hanno speculato per anni sulla sua possibile esistenza nel franchise. Ora si spera in un'apparizione. Chissà.